تنظم مكتبة المستقبل على مدار اليوم الخميس برنامج كامب الترفيهى ، يتضمن حزمة من فعاليات وأنشطة مميزة للأطفال وعائلاتهم ، صرح بذلك د.نبيل حلمى ، سكرتير عام جمعية مصر الجديدة .

وأشار إلى حرص كافة مؤسسات الجمعية ، مكتبة مصر الجديدة ومكتبة المستقبل ومركز الطفل للحضارة والابداع ، على تقديم الرعاية الإجتماعية والبيئة التعليمية المشجعة التي تتيح للأطفال تنمية مداركهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم واكتشاف قدرات ومواهب كامنة لديهم وسط بيئة تعلم تفاعلية محببة.

من جانبها قالت سحر عبد المنعم ، مدير مكتبة المستقبل ، ان المكتبة تعد وجهة تهدف إلى توفير فعاليات ترفيهية مميزة للعائلات لقضاء أمتع الأوقات وتحتوي المكتبة على مجموعة من المرافق المخصصة للأطفال من قبيل قاعة الفنون، وقاعة الحرف، وركن قراءة القصص، وغرفة الكمبيوتر، وغرفة الاحتفالات، وقاعة الرياضة.

مشيرة إلى ان برنامج كامب يتيح فرصة رائعة للأطفال لتكوين صداقات وسط أجواء يسودها النشاط والمرح والترفيه ، حيث يتضمن البرنامج مجموعة من الانشطة الرياضية وورش فنية ومسابقات ترفيهية تشمل البلونات والكراسى الموسيقية ومسابقات الجرى والوثب وشد الحبل بالإضافة إلى حرب الألوان كما يتضمن البرنامج حفل افطار جماعى صحى يتبعه ندوة عن أهمية الإفطار الصحي.