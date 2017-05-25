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سمير زاهر يدرس خوض انتخابات النادي الأهلي
سمير زاهر

سمير زاهر يدرس خوض انتخابات النادي الأهلي

2017-05-25 02:12:01

يدرس سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة المصري السابق خوض انتخابات الأهلي المزمع إجراؤها بنهاية العام الجاري ضمن قائمة المهندس محمود طاهر رئيس النادي الحالي.

وقال زاهر في تصريحات لـ”راديو إنيرجي” الأربعاء: “أفكر في خوض انتخابات النادي الأهلي ضمن قائمة محمود طاهر”.

وأضاف “حتى لو قررت عدم خوض الانتخابات فإنني أدعم طاهر بسبب النجاحات التي حققها في فترته والتي يستحق الاستمرار بسببها”.

وأوضح زاهر قائلا: “دعمي لمحمود طاهر لا يتعارض مع احترامي لمحمود الخطيب نجم الأهلي، وأتوقع أن تكون المنافسة بينهما شريفة”.

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