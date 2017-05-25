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إسعاد يونس لشريف عامر: "انت حبيبي وابن حبيبي".. فيديو
شريف عامر

إسعاد يونس لشريف عامر: "انت حبيبي وابن حبيبي".. فيديو

2017-05-25 02:07:33

عبرت الفنانة إسعاد يونس عن إعجابها بأداء الإعلامي شريف عامر خلال مداخلة هاتفية فى برنامجه “يحدث فى مصر” المذاع على فضائية “ام بي سي مصر” مساء الأربعاء.

وقالت “يونس” لشريف عامر خلال المداخلة: “انت حبيبى يا شريف وابن حبيبى وتربية ابوك منير عامر غالى عليا من أيام إذاعة الشرق الأوسط”.

من جهته، دخل “عامر” في نوبة من الضحك على الهواء قائلا: “دي أول مرة تحصلى فى حياتى وحد يتكلم عن العيلة وانا على الهواء ..خلاص بقى العملية بقت عادى.

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