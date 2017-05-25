أكد الرئيس فلاديمير بوتين، خلال لقاء مع البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على حسن العلاقات التي تربط روسيا ومصر قيادة وشعبا.

وقال بوتين، خلال اللقاء الذي عُقد مساء الأربعاء في مقر عمل البطريرك الروسي كيريل، حسبما أفادت قناة “روسيا اليوم” الإخبارية، “إن علاقاتنا جيدة جدا مع الشعب المصري على اختلاف انتماءاته الدينية”، طالبا من البابا تواضروس الثاني أن ينقل للرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري أحر تمنياته، مشيرا إلى أن التواصل مع البطريرك القبطي الذي يمثل المسيحية في مصر مناسبة سعيدة بالنسبة لروسيا.

من جانبه، أعرب البابا تواضروس الثاني عن امتنانه للرئيس فلاديمير بوتين على عقد هذا اللقاء، مشيرا إلى حسن العلاقات بين البلدين.

وقال “إن الكنيسة القبطية تبذل جهودها للحفاظ على الوحدة الوطنية بين المسيحيين والمسلمين في مصر”.

يُذكر أن الكنيسة الروسية، برئاسة البطريرك كيريل، قد كرّمت البابا تواضروس الثاني بمنحه جائزة صندوق وحدة الشعوب الأرثوذكسية على جهوده في تعزيز أواصر المحبة بين الكنائس الأرثوزكسية في العالم.