أكدت مصادر أمنية، أنه تم حجب 21 موقعا إلكترونيا داخل مصر لتضمنها محتوي يدعم الإرهاب والتطرف، ويتعمد نشر الأكاذيب والمعومات المغلوطة التي تستهدف أمن الوطن.

وأوضحت المصادر بحسب تصريحات صحفية، أنه تم إغلاق تلك المواقع الإخبارية التي تحث على التطرف ونشر الأكاذيب وفقا للقانون.

وإليكم قائمة بأسماء المواقع التي تم حجبها:

- شبكة مواقع قناة الجزيرة – والجزيرة الوثائقية

- هافنجتون بوست عربي

- الشرق القطرية

- مصر العربية

- العربي 21

- الشعب

- كلمتي

- الحرية بوست

- حسم

- حماس

- إخوان أونلاين

- رصد

- بوابة القاهرة

- العربي القطرية

- الوطن القطرية

- الراية القطرية

- نافذة مصر

- العرب القطرية

- الراية القطرية

- وكالة الأنباء القطرية