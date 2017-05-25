السيسي يأمر.. الحصول على رخصة «التدريب الطبي» قبل 2020

سأل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الدكتور أسامة الشاذلي، مدير أحد المعاهد الطبية، التي تم افتتاحها اليوم الثلاثاء، عن الوقت الذي سوف تحصل فيها مصر على الرخصة ...