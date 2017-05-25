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بعد تصريحاته المثيرة.. هاشتاج "تميم خان العرب" يتصدر تويتر
امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

بعد تصريحاته المثيرة.. هاشتاج "تميم خان العرب" يتصدر تويتر

2017-05-25 00:57:47

تصدر هاشتاج “تميم خان العرب”، قائمة الأكثر تداولاً بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، بعد تصريحات أمير قطر تميم بن حمد ال خليفة، بضرورة التعامل مع إيران، وكون إسرائيل دولة صديقة وأن حماس الممثل الشرعي للفلسطينيين.

حظى الهاشتاج بآلاف التغريدات والمشاركات في أقل من ساعة، كما شارك فيه مستخدمون من مختلف البلدان العربية.

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