قال عمرو الجارحى وزير المالية لرويترز، إن مصر ستتلقى ثلاثة مليارات دولار حصيلة السندات الدولية التى تم بيعها اليوم الأربعاء، فى 31 مايو.

وأضاف الجارحى فى مقابلة بالهاتف مع رويترز، من لندن: “الحمد لله تلقينا طلبات بنحو 24.5 مليار دولار للسندات خلال 4 أشهر حصلنا منها على 4 مليارات فى يناير و3 مليارات اليوم”.

وباعت وزارة المالية فى يناير، سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح، وفى أبريل وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار.

وأضاف الجارحى: “حجم الطلبات الكبير اليوم يعكس ثقة المستثمرين الدوليين فى برنامج الإصلاح المصرى والخطوات التى نسير بها”.

وتابع: “أكثر من 80 % من حصيلة بيع السندات قادمة من صناديق استثمار كبيرة فى دول أمريكا الشمالية وأوروبا”.

وباعت المالية اليوم الأربعاء، ما قيمته 750 مليون دولار من إصدار الخمس سنوات عند عائد بلغ 5.45 بالمئة ومليار دولار من سندات العشر سنوات عند 6.65 بالمئة و1.25 مليار دولار من سندات الثلاثين عاما بعائد 7.95 بالمئة.

ويظهر ذلك تنامى ثقة المستثمرين الأجانب فى مصر التى تسعى إلى إعادة اجتذابهم بعد انتفاضة 2011 وما أعقبها من قلاقل أدت إلى عزوفهم.

ومضى وزير المالية يقول : “بطرح السندات اليوم وشرائح صندوق النقد المتوقعة والبنك الدولى والبنك الأفريقى نكون نجحنا بشكل كبير فى سد الفجوة التمويلية لموازنة 2017-2018.. مضيفًا: “قد تطرح سندات دولية جديدة بين فبراير ومارس 2018”. (