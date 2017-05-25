الشرطة البريطانية: العثور على متفجرات واعتقال شخص سابع في مانشستر2017-05-25 00:34:42
ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الشرطة عثرت على المزيد من المتفجرات خلال حملة تمشيط في مدينة مانشستر في الوقت الذي أعلن عن اعتقال شخص سابع على ارتباط بالاعتداء الذي أودى بحياة 22 شخصا كانوا يحضرون حفلا موسيقيا في المدينة الواقعة بشمال غرب إنجلترا.
وقالت الشرطة ـ وفقا لقناة “سكاي نيوز عربية” الفضائية ، أنها نفذت “مداهمات مساء الأربعاء، في بلاكلي” أحد أحياء شمال مانشستر، مشيرة إلى أنها “اعتقلت امرأة” من دون أن تعطي تفاصيل عن عمرها أو هويتها.
وكان ستة أشخاص قد اعتقلوا الثلاثاء والأربعاء في إطار هذه القضية.
من جهة أخرى، ذكر مسؤول حكومي كبير أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي تعتزم اختصار زيارتها إلى صقلية لحضور اجتماع مجموعة السبع بعد رفع مستوى التهديد الإرهابي في بريطانيا إلى حرج في أعقاب تفجير مانشستر.
وكان من المقرر أن تبقى ماي في اجتماع الدول الصناعية الكبرى في العالم حتى نهاية البرنامج يوم السبت لكنها الآن تعتزم المغادرة بعد اليوم الأول.
وقال المسؤول “بناء على حقيقة أن لدينا مستوى تهديد حرجا في الوقت الحالي وفي ظل الوضع الراهن هناك فإن رئيسة الوزراء تخطط حاليا لبرنامج مختصر في (قمة) مجموعة السبع ولذلك من المرجح أن تعود مساء الجمعة”.
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