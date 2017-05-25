 Moheet on google
الخميس 25 مايو 2017 01:23 صباحاً
روابط سريعة
الشرطة البريطانية: العثور على متفجرات واعتقال شخص سابع في مانشستر
الشرطة البريطانية تعتقل مواطناً متظاهراً في احتجاجات خفض الرسوم الدراسية

الشرطة البريطانية: العثور على متفجرات واعتقال شخص سابع في مانشستر

2017-05-25 00:34:42

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الشرطة عثرت على المزيد من المتفجرات خلال حملة تمشيط في مدينة مانشستر في الوقت الذي أعلن عن اعتقال شخص سابع على ارتباط بالاعتداء الذي أودى بحياة 22 شخصا كانوا يحضرون حفلا موسيقيا في المدينة الواقعة بشمال غرب إنجلترا.

وقالت الشرطة ـ وفقا لقناة “سكاي نيوز عربية” الفضائية ، أنها نفذت “مداهمات مساء الأربعاء، في بلاكلي” أحد أحياء شمال مانشستر، مشيرة إلى أنها “اعتقلت امرأة” من دون أن تعطي تفاصيل عن عمرها أو هويتها.

وكان ستة أشخاص قد اعتقلوا الثلاثاء والأربعاء في إطار هذه القضية.

من جهة أخرى، ذكر مسؤول حكومي كبير أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي تعتزم اختصار زيارتها إلى صقلية لحضور اجتماع مجموعة السبع بعد رفع مستوى التهديد الإرهابي في بريطانيا إلى حرج في أعقاب تفجير مانشستر.

وكان من المقرر أن تبقى ماي في اجتماع الدول الصناعية الكبرى في العالم حتى نهاية البرنامج يوم السبت لكنها الآن تعتزم المغادرة بعد اليوم الأول.

وقال المسؤول “بناء على حقيقة أن لدينا مستوى تهديد حرجا في الوقت الحالي وفي ظل الوضع الراهن هناك فإن رئيسة الوزراء تخطط حاليا لبرنامج مختصر في (قمة) مجموعة السبع ولذلك من المرجح أن تعود مساء الجمعة”.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3