ارتفاع عدد ضحايا تفجيري جاكرتا إلى 3 قتلى و10 مصابين2017-05-25 00:32:01
ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الانتحاري المزدوج الذي استهدف مساء الأربعاء، محطة الحافلات شرق العاصمة الإندونيسية جاكرتا، إلى ثلاثة قتلى و10 جرحى.
ونقلت قناة “روسيا اليوم” الفضائية عن متحدث باسم الشرطة الوطنية الإندونيسية سيتيو واسيستو، قوله إن جميع القتلى هم من رجال الشرطة، أما المصابون فخمسة منهم شرطيون والخمسة الآخرون مدنيون.
وأوضح أن رجال الشرطة القتلى كانوا في الخدمة لحظة وقوع التفجيرين مكلفين بحراسة تظاهرة أقيمت في المنطقة التي وقع فيها الهجوم، مؤدا أن التفجيرين نفذهما انتحاريان، وليس انتحاري واحد، كما كان يعتقد سابقا.
وكشف أن القنبلتين كانتا موضوعتين في “طنجرتي ضغط”، موضحا أن هذه الطريقة كان قد استخدمها منفذ الهجوم على مدينة باندونج في شهر فبرايرالماضي، الذي قتلته الشرطة وقالت إنه كان منتميا لشبكة متطرفة متعاطفة مع تنظيم “داعش”.
من جهته، أعلن وزير النقل الإندونيسي بودي كاريا سومادي، عبر تغريدة على حسابه في “تويتر”، عن تشديد الإجراءات الأمنية على مرافق النقل العام في البلاد.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو منشورة على مواقع للتواصل الاجتماعي انتشارا أمنيا كبيرا في المنطقة التي وقع فيها التفجيران.
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