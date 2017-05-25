وزير الرياضة يشهد حفل تكريم نور الشربيني بالأسكندرية2017-05-25 00:10:38
شهد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، حفل تكريم اللاعبة نور الشربيني بطلة العالم في الاسكواش الذي أقيم بنادي سبورتنج الرياضي بالإسكندرية بحضور المهندس عبد الحميد بدوى رئيس النادب وأعضاء مجلس الإدارة، وعاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، ومجموعة من أعضاء نادى سبورتنج.
بدأ الحفل بعرض تقرير مصور حول إنجازات اللاعبة نور الشربيني في لعبة الاسكواش وتحقيقها للعديد من البطولات الدولية، كان أخرها حصولها على بطولة العالم للاسكواش التي أقيمت في مدينة الجونة بالغردقة في أبريل الماضي، وتربعها على قمة التصنيف العالمي.
وأوضح المهندس خالد عبد العزيز أن اللاعبة نور الشربيني هي أول فتاة مصرية تتربع على عرش لعبة رياضية على مستوى العالم، مشيرا إلى أن نور الشربيني تعد قدوةً ينبغي أن يحتذى بها العديد من اللاعبات والفتيات المصريات.
ووصف وزير الرياضة اللاعبة “نور الشربيبي” بالجوهرة التي ينبغي الحفاظ عليها، معلنا عن تقديم وزارة الرياضة كل الدعم والمساندة لنور الشربيني في مسيرتها الرياضية.
فيما أعرب المهندس عبدالحميد بدوي رئيس نادى سبورتنج، عن أمله في مزيد من النجاح للاعبة نور الشربيني وتحقيق العديد من البطولات في السنوات القادمة ، مقدما الشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه المتواصل للرياضة المصرية، ولنادى سبورتنج.
كما شهد الحفل تكريم الجهاز الفني للاعبة نور الشربيني على دورهم في تدريب وتأهيل اللاعبة، إضافة إلى تكريم فريق الأصدقاء لذوى الاحتياجات الخاصة بنادي سبورتنج للاعبة نور الشربيني.
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