إصدارات جديدة في الموسوعة القانونية عن هيئة الكتاب

صرح د.هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب أن الهيئة ستصدر ثلاثة كتب جديدة من موسوعة الثقافة القانونية التى يشرف عليها المستشار الدكتور خالد القاضى، هى المواجهة القانونية لمواجهة الفساد للمستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق ، والحماية القانونية للمرأة للأستاذ الدكتور خالد جمال أحمد أستاذ القانون المدنى بجامعة أسيوط ، والمنطق القضائى فى ضوء القانون وأحكام المحاكم المصرية للأستاذ الدكتور فهمى عبد العظيم بالمشاركة مع بروفيسور من كندا.

يذكر أن موسوعة الثقافة القانونية هى سلسلة تنشر أعمال نخبة من رموز الوطن فى المجالات القانونية والقضائية للقارئ العادى غير المتخصص للمساهمة فى تصحيح المفاهيم المغلوطة بأسلوب سهل وبسيط.