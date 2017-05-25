رصدت عدسة “محيط” حالة من الزحام الشديد يشهدها ميدان السيدة عائشة يوميا، خصوصا في أوقات الذروة وخروج الموظفين من أشغالهم في الساعات الأخيرة من النهار.

حالة الزحام جعلت بعض سائقي الميكروباص يتحكمون في الأجرة ويزيدونها بالمزاج بنسبة 25% عن الأجرة الأساسية، في المسافة من ميدان السيدة عائشة إلى رمسيس بحجة أخذ طريق صلاح سالم.

أما المواصلة من الميدان لمنطقة العتبة، فقد أقبل السائقون على تقسيمها إلى جامع البنات، ومنها أجرة جديدة تضاف لكاهل المواطنين، طمعا في مزيد من الأموال في ظل فوضى مرورية يشهدها الميدان بشكل شبه يومي.

أما رجال المرور فقد اختفوا تماما من الميدان، وهو ما جعل السائقون يتحكمون في المواطنين ويقبلون على تقطيع المسافة وزيارة الأجرة.

من جانبهم، طالب الكثير من المواطنين اللذين التقتهم عدسة بوجود أكثر من رجل مرور لتنظيم الحركة بالميدان، مع اجبار الساقين على تكملة خطوطهم، والالتزام بتعريفة الأجرة المحددة.

وأضاف المواطنون أن حالة الزحام تتكرر بشكل شبه يومي، خصوصا في آخر النهار، مع خروج اغلب الموظفين من اعمالهم.

ونوه مواطنون بأن الميدان يحتاج إلى جانب تنظيم عربات الميكروباص وتسييل الحركة، إلى مزيد من اتوبيسات هيئة النقل العام، خصوصا وأن الميدان توجد به مواصلات لأغلب احياء القاهرة والجيزة.