قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن هناك أزمة كبيرة داخل العائلة الحاكمة في قطر حاليًا، وذلك بعد التصريحات التي نقلتها وكالة الأبناء القطرية أمس التي هاجم فيها الدول العربية والخليجية وأعلن تأييده لإيران وحماس.

وأضاف بكري، خلال حواره في برنامج ” رأي عام”، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة “ten”، أن دولة قطر تُساند تنظيم “داعش” الإرهابي وجبهة النصرة في سوريا، وكذلك تمويل الكثير من التيارات التي تساعد على الإرهاب في ليبيا وتونس، حيث وجهت تونس اتهامات كثيرة لقطر بسبب دعمها للإرهاب.

وتابع: “شهور قليلة وسيسقط نظام قطر”.