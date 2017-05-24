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هيريرا ينال لقب مباراة مان يونايتد وأياكس
هيريرا

هيريرا ينال لقب مباراة مان يونايتد وأياكس

2017-05-24 23:39:03
محيط - أحمد عبد الخالق

وقع الاختيار على أندير هيريرا، لاعب الوسط الإسباني بصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، كأفضل لاعب في نهائي الدوري الأوروبي، اليوم الأربعاء، الذي حصد لقبه “الشياطين الحمر” بالفوز على أياكس أمستردام الهولندي بثنائية نظيفة، على ملعب “فريندز أرينا” بالعاصمة السويدية ستوكهولم.

وبعد نحو أسبوع من اختياره كأفضل لاعب خلال الموسم المنقضي في فريقه، من خلال استفتاء جماهير مانشستر يونايتد، كان هيريرا أحد أهم عناصر كتيبة البرتغالي جوزيه مورينيو خلال مباراة اليوم، واستطاع أن يعوض مرارة خسارة نفس اللقب مع ناديه السابق أتلتيك بلباو الإسباني قبل خمسة أعوام، على يد مواطنه أتلتيكو مدريد في العاصمة الرومانية بوخارست.

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