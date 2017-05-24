تركيا تصدر أوامر اعتقال بحق 139 موظفا عاما للاشتباه في علاقتهم بجولن2017-05-24 23:29:57
أصدرت السلطات التركية اليوم أوامر اعتقال بحق 139 موظفا عاما للاشتباه في علاقاتهم بالمعارض التركي فتح الله جولن.
وذكرت شبكة / ايه بي سي نيوز/ الإخبارية الأمريكية ، أن الاعتقالات شملت موظفين عموميين بوزارتي التعليم والتنمية فضلا عن بعض الإدارات المحلية في تركيا.
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