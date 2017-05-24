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تركيا تصدر أوامر اعتقال بحق 139 موظفا عاما للاشتباه في علاقتهم بجولن
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

تركيا تصدر أوامر اعتقال بحق 139 موظفا عاما للاشتباه في علاقتهم بجولن

2017-05-24 23:29:57

أصدرت السلطات التركية اليوم أوامر اعتقال بحق 139 موظفا عاما للاشتباه في علاقاتهم بالمعارض التركي فتح الله جولن.

وذكرت شبكة / ايه بي سي نيوز/ الإخبارية الأمريكية ، أن الاعتقالات شملت موظفين عموميين بوزارتي التعليم والتنمية فضلا عن بعض الإدارات المحلية في تركيا.

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