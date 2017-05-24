في احتفالية كبرى شهدتها الصالة المغطاة بنادي مدينة نصر، اختُتمت فعاليات نهائيات دوري بيبسي للمدارس في نسخته الرابعة عشرة والذي يقام تحت رعاية وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة بالتعاون مع شركة “رديانت” للتسويق الرياضي.

وشارك في الحفل كل من الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم – مندوبا عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، بالإضافة إلى كبار المسئولين في شركة بيبسيكو مصر

كما حضر الاحتفالية العديد من نجوم الكرة المصرية ومشاهيرها على رأسهم حسن شحاتة مدرب المنتخب الوطني الأسبق , ووليد صلاح الدين , وخالد بيبو , وجمال عبد الحميد , وكريم حسن شحاته , وأسامه خليل بالإضافة الي جمال علام رئيس اتحاد الكرة الأسبق ونخبة من المواهب التي تم اكتشافها ضمن دوري بيبسي للمدارس “بيبسي ستارز”.

وأعرب سانجيف شادها، الرئيس التنفيذي لبيبسيكو آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا AMENA))، عن سعادته للمشاركة في هذا الحدث الكبير الذي يوفر انطلاقة حقيقة للمواهب التي يتم اكتشافها من خلال دوري بيبسي للمدارس، على مدى 14 عاما منذ بدايته عام 2003.

وقال: أن “بيبسيكو تؤمن بأهمية دورها في مجال المسئولية المجتمعية، وتسعى إلى تطويره وتنشيطه بما يلبي الاحتياجات المجتمعية بشكل جديد وفعال”، وتابع: أن رؤية بيبسيكو لهذا الدور ترتكز على ضرورة تنمية القدرات والمواهب بما يحقق الفائدة للمجتمع، وهذا ما يتم تحقيقه في دوري بيبسي المدارس، والعمل على تمكين الشباب، ونشر الأمل ومساعدة الآخرين على تحقيق ما يطمحوا إليه.

فيما أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم،ان استمرار مبادرة دوري بيبسي للمدارس التي اطلقتها شركة بيبسيكو مصر قبل 14 عاما وحتى الان تعد افضل تمثيل للتعاون المثمر والبناء بين القطاع الخاص ممثل في شركة بيبسيكو والحكومة ممثلة في وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة .

مشددا على أهمية دور المسئولية المجتمعية للشركات بوجه عام، وقال: ان ممارسة أبنائنا الطلاب والتلاميذ في جميع المراحل التعليمية للرياضة من خلال مسابقات حقيقية أصبح ضرورة ملحة وسبب رئيسي في بناء قدراتهم البدنية والعلمية، لافتا الى ان مثل هذه المسابقات تساعد بشكل فعال في اكتشاف المواهب الشابة التي تسعى لاثبات قدراتها ومهاراتها في المسابقات المحلية والدولية بما يخدم الوطن.

وأكد حجازى ان بطولة دوري بيبسي للمدارس ستستمر وستظل، موضحا ان النشاط الرياضى لن ينمو الا من خلال مثل هذه المنافسات الحقيقية، لافتا الى ضرورة استمرار التعاون بين القطاع الخاص والحكومة في جميع المجالات.

من جانبه قدم محمد شلباية، المدير العام لشركة بيبسيكو مصر و الأردن، الشكر إلى وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة، وأوضح أن رعاية الوزارتين لدوري بيبسي للمدارس يؤكد إيمان القائمين على منظومتي التعليم والرياضة في مصر بأهمية تحصيل العلم و ممارسة الأنشطة الرياضية جنباً إلى جنب باعتبار أنهما متكاملان، مشيراً إلى أن دوري بيبسي حقق نجاحات كبيرة وقدم مواهب عديدة متميزة أصبحت رموزا في مجال كرة القدم، قائلا:” أن 9 من بين لاعبي المنتخب المصري تخرجوا من “دوري بيبسي للمدارس” مما يجعله من أكثر البرامج مصداقية، حيث استطاع تحقيق تأثير إيجابي على مدى السنوات الـ 14 الماضية و الوصول الي أكثر من مليون طالب تقريباً”

وقال شلباية: لدينا إصرار على أن نصل بهذا المشروع الطموح إلى جميع أبنائنا الطلاب، ولذلك حرصنا منذ البداية على ألا يقتصر البرنامج على المحافظات الكبرى فقط، ولكنه يغطى جميع محافظات مصر ألـ (27)، ونعتقد أننا نجحنا بدرجة كبيرة في هذا. وأكد شلباية أن الاستراتيجية التي تسعى بيبسي لتحقيقها هي بث الأمل وتمكين الشباب الطموح من خلال تنمية مواهبهم وفتح باب الاحتراف أمامهم من خلال الأندية المحلية وأيضا على المستوى الدولي، موضحا أن هذا يمثل أحد الطرق المباشرة في الاستثمار في الأجيال الجديدة.

وبدوره أضاف محمد الطويلة، رئيس مجلس إدارة شركة رديانت للتسويق الرياضي، أن مشروع دوري بيبسي للمدارس “بيبسي ستارز” نظرا لجديته ونتائجه المبهرة أصبح يمثل حلما لكل موهوب يسعى لتحقيق طموحاته الكروية على أرض مصر، مشيراً:” لهذا نحن حريصون على تقديم كل الدعم اللازم لاستمرار هذا البرنامج بصورة سنوية، وأيضا لاكتشاف المزيد من المواهب بين الأجيال الجديدة ومنحهم الفرصة والأمل للانطلاق إلى آفاق المستقبل”.

كان الحفل قد شهد تنفيذ ركلات ترجيحية ودية شارك فيها نجوم الجيل الجديد لدوري بيبسي للمدارس مع السيد سانجيف شادها، الرئيس التنفيذي لبيبسيكو آسيا والشرق الأوسط و شمال أفريقيا٬ في لافته تؤكد على التواصل الدائم بين الأجيال في هذه اللعبة الشعبية، وفى الختام قام كلا من سانجيف شادها، محمد شلباية، الكابتن محمد الطويلة، والدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم بتقديم دروع التكريم لنجوم كرة القدم المصرية من خريجي دوري بيبسي للمدارس والمنضمين للأندية الكبرى، بالإضافة إلى عدد من الفرق الفائزة واللاعبين الذين حققوا أرقاما قياسية في الدورة النهائية للموسم الرابع عشر من دوري بيبسي للمدارس للعام الدراسي 2016/2017، كما شهد الحفل الختامي الإعلان عن تخريج دفعة جديدة من موهوبي دوري بيبسي للمدارس لهذا العام