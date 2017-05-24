احتفلت رابطة مانشستر يونايتد المصرية بلقب الدوري الأوروبي الذي توج به فريقهم الذين ينتمون إليه بعد الفوز على منافسه أياكس امستردام الهولندي والمقامه في العاصمه السويديه استوكهلم على ملعب فريندز ارينا .

هذا وقد اعلنت الرابطه الرسميه لمشجعين مانشستر يونايتد MUSC- EG عبر صفحتها الرسميه على الفيس بوك عن تنظيمها للتجمع الكبير باحد احياء الشيخ زايد وقد شهدت المباراه اهداف مثيره وتنافس كبير وانتهت بتتويج بنتيجه( 2/0 )

والجدير بالذكر ام رابطه مانشستر يونايتد في مصر قد حصلت على الاعتراف الرسمي من النادي في انجلترا سنه 2013 كاول رابطه رسميه في افريقيا وتقوم بعمل انشطه رياضيه واجتماعيه وثقافيه لاعضائها