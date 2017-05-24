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أحمد موسى: عطل فني يضرب موقع «الجزيرة» في مصر
احمد موسى

أحمد موسى: عطل فني يضرب موقع «الجزيرة» في مصر

2017-05-24 23:19:32

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك عطلاً فنياً أصاب موقع «الجزيرة . نت» في مصر، وهو الموقع الرسمي لقناة الجزيرة القطرية.

وكان الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، قد طالب وزير السياحة المصري، بمنع تشغيل قنوات الجزيرة في الفنادق والمقاهي، ردًا على التطاول القطري على مصر والدول العربية الشقيقة.

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