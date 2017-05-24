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بالصور.. لطيف ولهيطة يحصلان على الشهادة المهنية من "فيفا"
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بالصور.. لطيف ولهيطة يحصلان على الشهادة المهنية من "فيفا"

2017-05-24 23:18:05
محيط - أحمد عبد الخالق

حصل خالد لطيف عضو مجلس اداراة اتحاد الكرة ، والمهندس أيهاب لهيطة مدير منتخب مصر الوطنى الأول لكرة القدم على الشهادة المهنية في الاداراة الرياضة من الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” والذي تقدمه جامعة القاهرة بالتعاون مع المركز الدولي للدراسات الرياضية CIES التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA.
وأقام مركز البحوث والدراسات التجارية بجامامعة القاهرة حفل تخرج اليوم للدارسين بالبرنامج بأشراف الدكتور إيهاب أبو عيش عميد كلية التجارة والدكتور وائل قرطام رئيس قسم أداراة الاعمال بالكلية والمنسق العام للبرنامج والدكتور عبد العزيز هاشم مدير مركز البحوث والدراسات التجارية وبحضور السيد بيير للفراش المنسق العلمى العام فى المركز الدولى للدراسات الرياضية التابع للفيفا  .
وحضر الحفل وزير الرياضة الأسبق العامرى فاروق وحمادة صدقى مدرب منتخب مصر للشباب واحمد حسن نجم منتخب مصر الأسبق وعميد لاعبى العالم والذين قامو بتسليم شهادات التخرج للدارسين.
وشهد الحفل حضور محمد الماشطة المستشار القانوني لأتحاد الكرة ووليد العطار مدير لجنة شؤون اللاعبين والذى على الشهادة ايضا.

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