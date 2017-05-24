





غادرت مطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، 19 رحلة تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران، متوجهة إلى المملكة العربية السعودية لنقل أكثر من 3 آلاف معتمر من محافظات القاهرة والجيزة والشرقية والغربية والإسكندرية وقنا والأقصر.



وغادرت القاهرة 10 رحلات جدة، بينما أقلعت رحلتين إلى جدة من مطار برج العرب ورحلة واحدة من مطار الاقصر، كنا أقلعت 6 رحلات من مطار القاهرة متوجهات إلى المدينة المنورة، بينما أقلعت رحلة واحدة من مطار برج العرب الدولى.



وشهدت كافة الرحلات انتظامًا فى مواعيد الإقلاع حسب جدول التشغيل المقرر، بينما شهدت مبنى الرحلات الموسمية ذروة التشغيل لنقل الركاب والمعتمرين.



وقامت سلطات المطار بتشكيل فرق متخصصة من ضباط الجوازات وضباط العلاقات العامة والسياحة، وموظفى العلاقات العامة والمنسقين بشركتى الميناء ومصر للطيران لتقديم كافة الخدمات والتسهيلات للركاب والمعتمرين.