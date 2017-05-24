أكدت الصين تأييدها ودعمها التام للحكومة الفلبينية في جهودها للقضاء على الإرهاب بعد إعلان الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي أمس الأحكام العرفية في إقليم ميندناو بجنوب البلاد، في أعقاب احتدام القتال بين القوات الحكومية ومسلحين متشددين ينتمون إلى تنظيم “داعش” الإرهابي في مدينة ماراوي بالإقليم.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ، في تصريح أدلى به اليوم الأربعاء، حيث وصف الإرهاب بأنه “العدو المشترك للبشرية”.

وقال، إن الصين واثقة من إنه تحت قيادة الرئيس دوتيرتى، فإن الحكومة الفلبينية ستتمكن من حماية الأمن والاستقرار في مينداناو.