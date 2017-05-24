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بالصور.. الإنتاج يتعادل مع الشرقية وصراع الهبوط يشتعل في الدوري المصري
الشرقية والانتاج

بالصور.. الإنتاج يتعادل مع الشرقية وصراع الهبوط يشتعل في الدوري المصري

2017-05-24 22:54:36
متابعات

تعادل سلبيا فريقا الشرقية والانتاج الحربي، مساء اليوم الأربعاء، على إستاد السلام الدولي، بالجولة الـ30 من الدوري المصري لكرة القدم ليشتعل الصراع في الدوري المصري على الهبوط للدرجة الثانية.

التعادل رفع رصيد الإنتاج، بقيادة مدربه مختار مختار، لـ32 نقطة، بالمركز الـ13، فيما ارتفع رصيد الشرقية، بقيادة مدربه عماد النحاس، لـ21 نقطة، بالمركز الـ18، الأخير.

واشتعل صراع الهبوط، بين 7 أندية في الدوري، بعدما ضمن فريقا وادي دجلة، والمقاولون العرب، البقاء بشكل رسمي في البطولة.

ويحتاج إنبي، صاحب المركز الـ12، بـ34 نقطة، للفوز غدًا على بتروجيت، لضمان البقاء رسميًا بالدوري، كما أن فرص بقاء الإنتاج الحربي، تبدو قوية؛ حيث يحتاج الفريق لـ4 نقاط في لقاءاته الأربعة القادمة ليبقى بالدوري.

ويبدو الموقف، شائكًا بين طنطا، وأسوان، والداخلية، وللتعدين، والشرقية، أصحاب المراكز الخمس الأخيرة، بـ26، و25، و24، و23، و21 نقطة، على الترتيب.

ويلعب أسوان، في الجولة الـ30 أمام المصري، الجمعة المقبل، فيما يلتقي الداخلية، الزمالك، يوم السبت.

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