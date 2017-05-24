



يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى غدا الخميس، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، الاحتفال بيوم أفريقيا، الذي يوافق ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية في 25 مايو 1963، والتي تحولت فيما بعد إلى الاتحاد الإفريقي في 26 مايو 2001، وذلك بحضور السفراء الأفارقة المعتمدين في القاهرة.



ويستقبل السيسي، غداً الخميس الرئيس ألفا كوندى رئيس جمهورية غينيا.



ومن المقرر أن يتحدث الرئيس ونظيره الغيني إلى وسائل الإعلام عقب انتهاء مباحثاتهما.