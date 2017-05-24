كشف المحلل السياسي العراقي سمير عبيد، جزءا من غموض تصريحات أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، التي أشاد فيها بإيران وهاجم السعوية ومصر، لافتا إلى أن وراء تصريحات تميم صراع سعودي قطري على العراق.

وأوضح عبيد، الصراع السعودي القطري على العراق، قائلا:” هناك خلاف “قطري – سعودي” حول العراق.. لا سيما أن هناك مباحثات (سرية) بين إيران وقطر حول مد أنبوبيهما الناقلين للغاز نحو المتوسط عبر العراق مستغلين العلاقة الجيدة بين قطر وتركيا!!”.

وأضاف المحلل السياسي العراقي، أن قطر نجحت في نسج علاقات قوية جدا مع قادة وزعامات سياسية وقبلية عراقية (شيعية، وسنية) من أجل إنجاح مشروع أنبوب الغاز القطري عبر العراق إلى تركيا ومن ثم أوروبا.

وتابع المحلل السياسي العراقي، في منشور على صفحته فيس بوك، أن الخلاف السعودي القطري، على غرب العراق “الانبار”، لافتا إلى دعم جماعة الإخوان المسلمين”الحزب الإسلامي” في العراق لمشروع أنبوب غاز قطر.

وأردف عبيد قائلا: “السعودية من جانبها خائفة من تقسيم العراق لأنه سيؤثر عليها، وخائفة من نمو تنظيمات الإخوان بدعم قطري تركي قرب خاصرتها العراقية ولا تحبذ نجاح قطر ضد الإمارات والأخيرة حليف موثوق به للرياض!!”.

وتابع عبيد، أن الولايات المتحدة لها دور في إنهاء الخلافات، قائلا: “فلقد نجح الأمريكان بتطمين دولة قطر، وأخذ تنازلات من السعودية لصالحها، مع ضمان مصالحها في العراق (وخصوصا انبوب الغاز القطري)”.

كما أشار المحلل السياسي العراقي، إلى أن قطر تعمل على مواجهة وعرقلة التحالف “الإماراتي المصري”، فهي تخشى من هذا التحالف وتسعى إلى عرقلته بشتي الطرق.

يذكر أن أمير قطر تميم بن حمد، أكد أن “إيران تمثل ثقلا إقليميا وإسلاميا لا يمكن تجاهله”، وأن بلاده تحتفظ بعلاقات قوية مع الولايات المتحدة وإيران في وقت واحد.