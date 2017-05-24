قال مسؤولون اليوم الأربعاء انهم سيشددون الاجراءات الأمنية في سباق انديانابوليس 500 للسيارات مطلع الأسبوع المقبل عقب هجوم مدينة مانشستر الإنجليزية أسفر عن مقتل 22 شخصا يوم الاثنين الماضي.

ومسألة تأمين السباق، الذي يقام على حلبة بيضاوية طولها 2.5 ميل ويشاهده أكثر من 300 الف شخص، من التحديات الهائلة دائما لكن هجوم مانشستر إضافة الى احتمال حضور مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي سيزيدان من صعوبة الأمور يوم الأحد المقبل.

ومما قد يعقد الأمور احتمال اضطراب الأحوال الجوية خلال السباق.

وأبلغ دوج بوليس رئيس حلبة انديانابوليس الصحفيين “هناك شيء واحد قد يلاحظه عشاق الرياضة هذا العام وهو الوجود الأمني المكثف حول المكان”.

وتابع “نتحدث بشكل دائم مع السلطات المحلية ومسؤولي الولاية لضمان عدم وجود أي تهديد في هذه المرحلة”.