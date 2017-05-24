زار شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب موقع حادث الدهس أمام كنيسة الذاكرة بالعاصمة الألمانية برلين، ووضع إكليلًا من الزهور فى موقع حادث الدهس، حيث تجمع عدد من أبناء الجالية المصرية ببرلين للترحيب بفضيلته والتعبير عن دعم الأزهر كمرجعية وحيدة للإسلام فى العالم .

وحرص عدد من الألمان والمصريين على التقاط الصور التذكارية مع شيخ الأزهر الشريف، الذى كان برفقته سفير مصر لدى ألمانيا الاتحادية السفير بدر عبد العاطى وعدد من الصحفيين والإعلامين.

وكان رئيس كتلة الحزب الاشتراكى الديمقراطى ببرلمان برلين رائد صالح قد زار الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، أمس، بمقر إقامته بالعاصمة الألمانية .

وأعرب صالح عن تقدير الشعب الألمانى للأزهر الشريف وإمامه الأكبر، مؤكدًا أهمية تواصل الحوار المسلم المسيحى من أجل نشر ثقافة السلام والتعايش المشترك.

ومن المقرر أن يلقى فضيلته بعد غدٍ الجمعة خطابًا بمقر قاعة مؤتمرات (ميسه برلين) حول التعايش السلمى بين الأديان وضرورة تفعيل حوار الثقافات.