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"كلينتون" تهاجم ترامب: الموازنة تقضي على أحلام الفقراء
هيلاري كلينتون ودونالد ترامب

"كلينتون" تهاجم ترامب: الموازنة تقضي على أحلام الفقراء

2017-05-24 22:30:18

نددت المرشحة الرئاسية الديمقراطية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، بالميزانية الاتحادية المقترحة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووصفتها بأنها تخطت “مستوى لا يمكن تصوره من القسوة” تجاه الملايين من فقراء أمريكا المحتاجين.

وقالت كلينتون في تصريحات نقلتها عنها صحيفة “نيويورك ديلي” إنه “في الوقت الذي يتم فيه تكريم المنظمة غير الربحية لصحة الطفل في مدينة نيويورك، تصعد الإدارة الامريكية والجمهوريين في الكونجرس ضد احتياجات الأطفال والمعوقين والنساء وكبار السن”.

وتابعت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة “إن خطة الميزانية تدور حول محور الانقضاض على الفقراء وازدراء نضال الملايين من الامريكيين، بمن فيهم ملايين الاطفال”.

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