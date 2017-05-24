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الزمالك يتدرب صائما في رمضان
تدريبات الزمالك

الزمالك يتدرب صائما في رمضان

2017-05-24 22:22:47
محيط - أحمد عبد الخالق

حدد الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة البرتغالى إيناسيو الساعة الرابعة عصرا، لإقامة التدريبات اليومية خلال شهر رمضان الكريم.

وقرر جهاز الزمالك إقامة التدريبات خلال شهر رمضان قبل الإفطار بناء على طلب لاعبى الفريق وهو ما وافق عليه إيناسيو.

ويستعد الزمالك لمواجهة الداخلية يوم الأحد المقبل ضمن مباريات الأسبوع الـ 30 لمسابقة الدورى الممتاز بملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس .

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