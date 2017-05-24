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"بكري": قطر تُدمر الدول العربية نيابة عن إسرائيل
مصطفى بكري

"بكري": قطر تُدمر الدول العربية نيابة عن إسرائيل

2017-05-24 22:01:36

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن دولة قطر تقوم بدور محوري في المنطقة العربية لخدمة دولة إسرائيل ، حيث أن تل أبيب هي الفائز الوحيد من الأوضاع التي تمر بها الدول العربية، من خلال تدمير العراق وليبيا وسوريا وغيرها.

وأضاف بكري، خلال حواره في برنامج “رأي عام”، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة “ten”، أن أمير قطر تميم بن حمد يقوم بتدمير الدول العربية نيابة عن إسرائيل، واصفًا تصريحات تميم أمس بأنها خيانة للوطن العربي بعد اعترافها بأنها في خندق واحد مع إيران.

وأشار إلى أن قطر أعلنت دعمها لإيران التي تقوم بأمور خطيرة  في العديد من الدول العربية.

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