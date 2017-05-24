توج فريق الفيصلى، منافس النادى الأهلى فى البطولة العربية، التى تستضيفها مصر خلال شهرى يوليو وأغسطس المقبلين، بطلاً لمسابقة كأس الأردن للمرة الـ 19 فى تاريخه عقب فوزه على الجزيرة بنتيجة 4 – 2 بركلات الترجيح فى المباراة النهائية التى جمعتهما اليوم.

وانتهى الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى 1/1، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التى نجح خلالها الفيصلى فى حسم نتيجة المباراة لصالحه.

بادر الجزيرة بالتسجيل عن طريق عصام المبيضين فى الدقيقة 15، وتعادل بهاء عبد الرحمن للفيصلى فى الدقيقة 80 من عمر المباراة.

وشهد اللقاء حالتى طرد، الأولى كانت من نصيب مارديك مارديكيان لاعب الجزيرة فى الدقيقة 22، والثانية إبراهيم الزواهرة لاعب الفيصلى بالدقيقة 82 من زمن اللقاء. وكان الفيصلى توج بطلاً لمسابقة الدورى الأردنى هذا الموسم ليحقق ثنائية الدورى والكأس.

يذكر أن قرعة البطولة العربية أوقعت الفيصلى الأردنى فى المجموعة الأولى، بجانب أندية الأهلى المصرى ونصدر حسين داى الجزائرى والوحدة الإماراتي.