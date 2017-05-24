انتقد الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الأمير تميم بن حمد، وسبه على الهواء، على خلفية الأزمة التي أثارتها التصريحات التي نقلتها وكالة الأبناء القطرية أمس التي هاجم فيها الدول العربية والخليجية وأعلن تأييده لإيران وحماس.

وقال “بكري”، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج “رأي عام”، على قناة “TeN”، اليوم الأربعاء: “أمير قطر في كل مؤامراته لم يكن يحسبها جيدا، غبيا في تصرفاته، ولم يكن ذكيا”.