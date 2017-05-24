قدم المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة التهنئة للاعبي سموحة ومجلس إدارة النادي برئاسة المهندس فرج عامر بعد الفوز على فريق ريكيرياتيفو الأنجلولي في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم بإستاد برج العرب بالإسكندرية فى الجولة لثانية من دوري المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

واستطاع فريق نادي سموحة التغلب على نظيره الأنجلولي بهدفين للاشيء ليحصد أول ثلاث نقاط له في المجموعة الثالثة التى يتنافس فيها مع فرق ريكيرياتيفو وزيسكو يونايتد الزامبي وهلال الأبيض السوداني.

وأشاد عبد العزيز بأداء لاعبي فريق سموحة طوال عمر المباراة ورغبتهم فى تحقيق الفوز، والحصول على الثلاثة نقاط للمنافسة على التأهل لدور الثامنة ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكان وزير الشباب والرياضة قد حضر المباراة بإستاد برج العرب لمؤازرة سموحة فى مشواره بالبطولة الإفريقية بحضور المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس إدارة سموحة، وممثلي فريق ريكيرياتيفو، ومجموعة من مشجعي سموحة