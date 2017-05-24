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حجب 21 موقعا إلكترونيا داخل مصر
قناة الجزيرة

حجب 21 موقعا إلكترونيا داخل مصر

2017-05-24 21:56:55


قال مصدر أمنى رفيع المستوى، إنه تم حجب 21 موقعًا إلكترونيًا داخل جمهورية مصر العربية، لتضمنها محتوى يدعم الإرهاب والتطرف ويتعمد نشر الأكاذيب أبرزها المواقع الإلكترونية لقناة الجزيرة، ومنها أيضا مواقع مصر العربية وعربى 21 والشعب وقناة الشرق.

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