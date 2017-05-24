المنتخب يعلن ضم كهربا لودية تونس2017-05-24 21:55:47
أكد أسامة نبيه مدرب منتخب مصر الوطني الأول لكرة القدم، على وجود لاعب الزمالك محمود عبد المنعم “كهربا” ضمن قائمة المنتخب لمواجهة تونس المقررة 11 يونيو المقبل بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2019.
وقال “نبيه” في تصريحات له اليوم، إن كهربا من العناصر الأساسية في المنتخب وسيتواجد في القائمة التي سيعلن عنها لاحقا لمباراة تونس، مؤكدا أن اللاعب يتدرب حاليا مع الزمالك ولا تواجد مخاوف من تراجع مستواه عقب عودته من السعودية.
وكان المنتخب قد أعلن اختيار 10 محترفين للمباراة ليس بينهم كهربا مما أثار تسأولات حول خروجه من القائمة قبل أن يكشف المنتخب عن ضمه مع قائمة لاعبي الدوري المحلي كونه لم يعد محترفا.
ومن المقرر أن يدخل المنتخب معسكرا مغلقا بداية من يوم 3 ويستمر حتى يوم 9 يونيو موعد السفر إلى تونس لواجهة النسور يوم 11 يونيو في الساعة الحادية عشر مساءاً باستاد رادس بتونس العاصمة، في الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية 2019.
وكان الجهاز الفني للمنتخب قد أعلن ضم 10 لاعبين محترفين للمعسكر وهم: أحمد المحمدي (هال سيتي الإنجليزي) ومحمد عبد الشافي (أهلي جدة السعودي) ومحمد النني (أرسنال الإنجليزي) ومحمد صلاح (روما الإيطالي) وعمر جابر (بازل السويسري) ومحمود حسن ” تريزيجيه ” (أندرلخت البلجيكي) وكريم حافظ (لانس الفرنسي) ورمضان صبحي (ستوك سيتي الإنجليزي) وعمرو وردة (باوك اليوناني) وسام مرسي (ويجان الإنجليزي).
-
غرفة القاهرة : توافر السلع واستقرار السوق مع دخول رمضان
أعلن مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام بالغرف التجارية ،عن استقرار حالة السوق قبل استقبال شهر رمضان بساعات؛ ...Wed, 24 May 2017 10:45:29 GMT
-
الطيب: التحاق 40 ألف طالب بالأزهر.. وترجمة بيانات «الإرهابيين»
أكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أن التحديات والظروف العالمية الراهنة هي التي أفرزت هذا الإرهاب الأسود، موضحًا أن طلاب وخريجي وعلماء وأساتذة الأزهر الشريف ...Wed, 24 May 2017 10:04:20 GMT
-
4.2 مليار جنيه.. زيادة في إيرادات «البترول»
شهد مشروع الموازنة العامة لديوان عام وزارة البترول للعام المالى الجديد 2017/2018 زيادة فى الإيرادات، بإجمالى 4.2 مليار جنيه عن العام المالى الجارى، بجانب زيادة فى ...Wed, 24 May 2017 09:54:46 GMT
-
السيسي يأمر.. الحصول على رخصة «التدريب الطبي» قبل 2020
سأل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الدكتور أسامة الشاذلي، مدير أحد المعاهد الطبية، التي تم افتتاحها اليوم الثلاثاء، عن الوقت الذي سوف تحصل فيها مصر على الرخصة ...Tue, 23 May 2017 10:22:04 GMT
-
استطلاع هلال رمضان بين الرؤية البصرية والحساب الفلكي
واختلاف المسلمين فى تحديد غرة شهر رمضان وأول أيام عيد الفطر قد يصل فى بعض الاحيان إلى يومين ، فتعلن بعض الدول عن بدايتهما بناء على الحسابات الفلكية ، وتعلن دولا أخرى ...Wed, 24 May 2017 11:44:16 GMT
-
مصادر: «عز» يعرض 500 مليون جنيه للتصالح مع الدولة
حددت لجنة استرداد الأموال والموجودات المهربة، برئاسة المستشار نبيل صادق، النائب العام، جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة، للتفاوض مع محامي رجل الأعمال، أحمد عز، ...Tue, 23 May 2017 07:57:27 GMT
-
إغلاق محطة للحافلات بفيكتوريا البريطانية بعد العثورعلي طرد مشبوه
أغلقت الشرطة البريطانية شوارع رئيسية في محيط محطة فيكتوريا للحافلات وذلك للتحقق من طرد مشبوه في المحطة . وذكرت قناة “سكاي نيوز” اليوم الثلاثاء، ان قوات الشرطة ...Tue, 23 May 2017 07:28:16 GMT
-
وزير الصحة: تطوير معهد القلب.. وإنشاء أول مستشفى عام بأسوان
أعلن وزير الصحة المصرية، الدكتور أحمد عماد الدين، الانتهاء من مستشفى “العزازي” أحادية التخصص، والخاصة بالصحة النفسية. وكشف عماد الدين، في كلمته خلال افتتاح عدد ...Tue, 23 May 2017 09:36:52 GMT
-
الأرصاد : طقس لطيف الخميس على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا / الخميس / طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد ، مائل لحرارة على جنوب الصعيد ...Wed, 24 May 2017 10:15:45 GMT