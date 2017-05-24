أكد أسامة نبيه مدرب منتخب مصر الوطني الأول لكرة القدم، على وجود لاعب الزمالك محمود عبد المنعم “كهربا” ضمن قائمة المنتخب لمواجهة تونس المقررة 11 يونيو المقبل بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2019.

وقال “نبيه” في تصريحات له اليوم، إن كهربا من العناصر الأساسية في المنتخب وسيتواجد في القائمة التي سيعلن عنها لاحقا لمباراة تونس، مؤكدا أن اللاعب يتدرب حاليا مع الزمالك ولا تواجد مخاوف من تراجع مستواه عقب عودته من السعودية.

وكان المنتخب قد أعلن اختيار 10 محترفين للمباراة ليس بينهم كهربا مما أثار تسأولات حول خروجه من القائمة قبل أن يكشف المنتخب عن ضمه مع قائمة لاعبي الدوري المحلي كونه لم يعد محترفا.

ومن المقرر أن يدخل المنتخب معسكرا مغلقا بداية من يوم 3 ويستمر حتى يوم 9 يونيو موعد السفر إلى تونس لواجهة النسور يوم 11 يونيو في الساعة الحادية عشر مساءاً باستاد رادس بتونس العاصمة، في الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية 2019.

وكان الجهاز الفني للمنتخب قد أعلن ضم 10 لاعبين محترفين للمعسكر وهم: أحمد المحمدي (هال سيتي الإنجليزي) ومحمد عبد الشافي (أهلي جدة السعودي) ومحمد النني (أرسنال الإنجليزي) ومحمد صلاح (روما الإيطالي) وعمر جابر (بازل السويسري) ومحمود حسن ” تريزيجيه ” (أندرلخت البلجيكي) وكريم حافظ (لانس الفرنسي) ورمضان صبحي (ستوك سيتي الإنجليزي) وعمرو وردة (باوك اليوناني) وسام مرسي (ويجان الإنجليزي).