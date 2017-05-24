وزير التموين: خط ساخن جديد لتصحيح أخطاء البطاقات2017-05-24 21:54:27
أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين، عن تخصيص خط ساخن جديد لتصحيح أخطاء حذف وإضافة بطاقات التموين، مشيراً إلى أنه سيطلب غداً من وزير الاتصالات تخصيص هذا الخط.
وأشار الوزير، خلال لقائه ببرنامج “آخر النهار”، على فضائية “النهار One”، مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، إلى أن هناك خطا ساخنا لكنه يتلقى مشكلات أخرى، لافتا أن الخط الجديد سيخصص لمشكلات حذف وإضافة بطاقات التموين.
وأوضح وزير التموين، أنه فى شهر أبريل 2016، كانت هناك مشكلة فى قاعدة بيانات بطاقات التموين، وتم حلها، لافتاً إلى أن مسئولى مكاتب التموين قصروا فى حل مشكلات المواطنين فى إصدار بطاقات تموينية “بدل فاقد وبدل تالف”، كما حدث تنفيذ غير عقلانى لقرارات كانت تريد حماية البيانات.
وذكر الوزير، أن بعض المواطنين الشرفاء تقدموا لحذف متوفين من بطاقات التموين، وعند تحديث قاعدة البيانات حصلوا على الوفيات من الأحوال المدنية وحذفوا الوفيات وتم حذف مكرر، ولا بد لأصحاب المشكلة التقدم لحلها.
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