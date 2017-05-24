 Moheet on google
الأربعاء 24 مايو 2017 10:10 مساءً
روابط سريعة
وزير التموين: خط ساخن جديد لتصحيح أخطاء البطاقات
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية

وزير التموين: خط ساخن جديد لتصحيح أخطاء البطاقات

2017-05-24 21:54:27


أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين، عن تخصيص خط ساخن جديد لتصحيح أخطاء حذف وإضافة بطاقات التموين، مشيراً إلى أنه سيطلب غداً من وزير الاتصالات تخصيص هذا الخط.
وأشار الوزير، خلال لقائه ببرنامج “آخر النهار”، على فضائية “النهار One”، مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، إلى أن هناك خطا ساخنا لكنه يتلقى مشكلات أخرى، لافتا أن الخط الجديد سيخصص لمشكلات حذف وإضافة بطاقات التموين.
وأوضح وزير التموين، أنه فى شهر أبريل 2016، كانت هناك مشكلة فى قاعدة بيانات بطاقات التموين، وتم حلها، لافتاً إلى أن مسئولى مكاتب التموين قصروا فى حل مشكلات المواطنين فى إصدار بطاقات تموينية “بدل فاقد وبدل تالف”، كما حدث تنفيذ غير عقلانى لقرارات كانت تريد حماية البيانات.
وذكر الوزير، أن بعض المواطنين الشرفاء تقدموا لحذف متوفين من بطاقات التموين، وعند تحديث قاعدة البيانات حصلوا على الوفيات من الأحوال المدنية وحذفوا الوفيات وتم حذف مكرر، ولا بد لأصحاب المشكلة التقدم لحلها.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3