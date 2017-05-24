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شياطين اليونايتد يحرقون محاربو أياكس ويتوجون بلقب الدوري الأوروبي
مانشستر يونايتد - اياكس

شياطين اليونايتد يحرقون محاربو أياكس ويتوجون بلقب الدوري الأوروبي

2017-05-24 22:46:00
محيط - أحمد عبد الخالق

توج فريق مانشستر يونايتد بلقب الدوري الأوروبي لأول مرة في تاريخه بعدما سجل ثنائية نظيفة في شباك أياكس أمستردام الهولندي في نهائي البطولة الذي أقيم باليوم بالعاصمة السويدية ستوكهولم بملعب فريندز أرينا والذي شهد تتويج الشياطين باليوروباليج.

سجل الهدف الأول اللاعب بول بوجبا في الدقيقة 18 من الشوط الاول، أضاف الثاني هنريك مخيتاريان في الدقيقة 48 من الشوط الثاني.

وختم مورينيو المباراة بإجراء التبديل الثالث بمشاركة قائد الفريق واين روني في الدقيقة 90 بدلا من خوان ماتا.

وتوج اليونايتد باللقب لأول مرة في تاريخه وأثبت مورينيو أنه رجل النهائيات وصعب التفوق عليه بعدما حقق اللقب الخامس في الدوريات الأوروبية.

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