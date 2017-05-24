

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط المتهمين باستهداف كمين مدينة نصر.

وقالت الداخلية في بيان لها :فى إطار مواصلة أجهزة الوزارة لجهودها فى مجال مواجهة التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابى والعمل على إجهاض مخططاتها لتنفيذ عمليات جديدة وكشف ملابسات العمليات الإرهابية السابق إرتكابها وضبط مرتكبيها. تم كشف الهيكل المسلح لعناصر حركة (حسم) التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابى وتحديد مسئوليها والقائمين على عمليات التجنيد والتدريب والتمويل وتخطيط وتنفيذ العمليات الإرهابية التى تستهدف مقومات الدولة ومقدراتها من بينها حادث إستهداف القول الأمنى بدائرة قسم أول مدينة نصر بالقاهرة خلال الشهر الجارى والذى أسفر عن إستشهاد ضابطين وأمين شرطة من قوة مديرية أمن القاهرة.

وأضاف البيان توصلت جهود البحث إلى اضطلاع (9) من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى بتنفيذ الحادث مستقلين ثلاث سيارات وبحوزتهم الأسلحة الآلية والطبنجات وكاميرات التصوير عقب تلقيهم دورات تدريبية بإحدى الدول التى تأوى من العناصر الإرهابية تنفيذاً لتكليف القياديين الإخوانيين الهاربين بدولة تركيا “علاء على السماحى – يحيى السيد إبراهيم موسى”

وأوضح البيان :تم تحديد (4) من العناصر الإخوانية القائمة على إرتكاب الحادث وهم (أحمد محمد عمر سويلم – أحمد عبدالناصر عبدالله محمد – عبدالله السيد سليمان الصواف – محمد مصطفى محمد محمد سالم ) حيث تم ضبط الأخير نجل القيادى الإخوانى مصطفى محمد محمد سالم وإحدى السيارات المستخدمة فى الحادث ماركة “شيفروليه أوبترا” بيضاء اللون وبداخلها أظرف طلقات فارغة من ذات المستخدمة فى الحادث وقناع للوجه.

يشار إلى تورط المذكورين فى ارتكاب العديد من العمليات الإرهابية وإتهامهم فى عدة قضايا أبرزها القضية رقم 427/2017 حصر أمن دولة عليا الحراك المسلح لتنظيم الإخوان الإرهابى.