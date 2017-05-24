أعلنت سلطنة عمان اليوم، أنها أنقذت إستراليًا خُطف في اليمن قبل أشهر ونقلته إلى أراضيها تمهيدًا لإعادته إلى بلده بعدما عثرت عليه بمساعدة قبلية في اليمن الذي يشهد نزاعًا مسلحًا داميًا منذ أكثر من عامين.

وقالت الخارجية العمانية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية: “تلبية لالتماس الحكومة الأسترالية المساعدة في معرفة مصير مواطنها المفقود في اليمن قامت الجهات المعنية بالتنسيق مع الجهات في اليمن وتم العثور عليه بمساعدة قبلية حيث نقل صباح اليوم من اليمن إلى السلطنة تمهيدًا لعودته إلى بلاده”، من دون الكشف عن هويته أو تفاصيل الإفراج عنه.

وأكدت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب الإفراج عن “إسترالي خطف في اليمن”، من دون إعلان هويته.

وشكرت الوزيرة السلطان قابوس على جهود عمان “لتحديد موقع واستقبال الرعايا الأستراليين”.

وفي يناير ظهر الأسترالي كريج ماكليستر المخطوف في اليمن في شريط فيديو وهو يطلب من حكومته قبول طلبات خاطفيه المجهولين، مؤكدا أن خاطفيه سيقتلونه إذا لم تتم تلبية مطالبهم التي لم يحددها.

وكان مكاليستر أفاد في فيديو نشر في أكتوبر أنه يعمل في اليمن مدربًا لكرة القدم.

ولم يوضح بيان وزارة الخارجية العمانية ما إذا كان المفقود الذي تم نقله إلى السلطنة هو ماكليستر.

وأفادت وسائل إعلام أسترالية أن الرجل كان لمدة عامين مدربا لشباب دون الـ16 من العمر في فريق لكرة القدم في صنعاء كما درب لأربع سنوات فريقا في تعز بجنوب غرب اليمن.

ويشهد اليمن منذ أكثر من عامين حربا بين القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية والمتمردين الحوثيين المتحالفين مع أنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح والمدعومين من ايران.

وغالبا ما تتوسط سلطنة عمان لتحرير مخطوفين او للقيام بوساطات في مناطق نزاع في الخليج.