

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع جمال الغرير، ممثل شركة القناة للسكر الإماراتية لمناقشة ما لدى الشركة من أفكار ومشروعات للاستثمار في مصر، بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي.

وخلال الاجتماع تم استعراض المشروع الذي تقدمت به الشركة لإقامة مصنع كبير لتكرير وإنتاج الكسر بما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وخفض الاعتماد على الاستيراد، وتوفير فرص عمل جديدة، حيث يعتمد المشروع على زراعة البنجر واستخدامه في إنتاج السكر.

ومن ناحية أخرى، طرحت الشركة دراسة فكرة إنشاء رصيف بحري لتفريغ وتخزين الحبوب.

وأكد رئيس الوزراء، على حرص الحكومة على تهيئة مناخ الأعمال وجذب استثمارات جديدة، مشيرًا إلى أهمية أن يتواكب مع هذه المشروعات الكبرى إنشاء تجمعات عمرانية جديدة تسهم في تخفيف الكثافة السكانية عن المدن الكبرى.