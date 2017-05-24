قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن وزارة الخارجية المصرية لم تتخذ حتى الآن إي إجراء تجاه قطر، بعد تصريحات تميم بن حمد أمس والتي هاجم فيه مصر ودول الخليج، موضحًا أن الخارجية كانت تُبرر عدم قطع العلاقات مع قطر بسبب العمالة المصرية هناك.

وأضاف بكري، خلال حواره في برنامج “رأي عام”، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة “ten” ، أنه من الضروري قطع العلاقات المصرية القطرية على الفور بعد تلك التصريحات التي أيدت فيها حماس الإرهابية وإيران والإساءة للدول العربية ودول الخليج.

وأشار إلى أنه تقدم باستجواب في البرلمان للسفير سامح شكري، وزير الخارجية، لعدم اتخاذه أي خطوة لقطع العلاقات الدبلوماسية المصرية القطرية.