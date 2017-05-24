نقلت سلطات السجون الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، 155 فلسطينيًا من المضربين عن الطعام، بينهم مروان البرغوثي، إلى المستشفيات لـ”تقييم أوضاعهم الصحية”، وفق صحيفة إسرائيلية.

وبحسب تقارير صحفية عبرية أن “البرغوثي خضع لعدد من الفحوصات الطبية، وتمت إعادته إلى زنزانته في مركز احتجاز كيشون (شمالي إسرائيل)”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه “تم نقل 155 معتقلًا مضربًا عن الطعام، اليوم، إلى المستشفيات في البلاد لتقييم أوضاعهم الصحية”، وذلك بعد أن مر على إضرابهم 38 يومًا، من دون توضيح ما انتهى إليه التقييم بشأنهم.

كما لفتت الصحيفة إلى أنه جرى مطلع الأسبوع الجاري، نقل 16 معتقلًا إلى المستشفيات الإسرائيلية، لتلقي العلاج.

ويخوض مئات المعتقلين الفلسطينيين منذ 17 أبريل الجاري، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، للمطالبة بتحسين ظروف حياتهم في السجون الإسرائيلية.

ويقود الإضراب، مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، المعتقل منذ 2002.

وتعتقل إسرائيل نحو 6 آلاف و500 فلسطيني، بينهم 57 امرأة و300 طفل، في 24 سجنًا ومركز توقيف، بحسب بيانات رسمية فلسطينية.