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البحرين تحجب قناة الجزيرة ومواقع الصحف القطرية
الشرطة البحرينية

بعد تصريحات أمير قطر

البحرين تحجب قناة الجزيرة ومواقع الصحف القطرية

2017-05-24 21:34:10

قامت السلطات البحرينية مساء اليوم الأربعاء، بحجب موقع قناة “الجزيرة” بعد ساعات من حجبها في السعودية والإمارات على خلفية تصريحات لأمير قطر تميم بن حمد.

وبحسب صحيفة “الوئام” السعودية، أشارت مصادر أن السلطات البحرينية شرعت في حجب قناة الجزيرة وصحف قطرية، وذلك بعد يوم من قيام القناة بتغطية أحداث الشغب والقبض على إرهابيين في مملكة البحرين، وقيام القناة ببث أخبار ولقطات مفبركة.

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