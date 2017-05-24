شهد السيد الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، افتتاح فرع شركة عمر أفندي بشارع إبراهيم اللقاني بحي مصر الجديدة، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام- وذلك بعد انتهاء أعمال تطوير الفرع.

كما قام سيادته بجولة داخل أقسام الفرع لتفقد المعروضات ومتابعة الأسعار، حيث أشاد بجودة المنتجات وأسعارها التنافسية.

ويأتي هذا في إطار تنفيذ خطة تطوير وتشغيل فروع شركة عمر أفندي في ضوء برنامج إصلاح وإعادة هيكلة الشركات التابعة للوزارة ، وتعظيم الاستفادة من كافة الأصول المملوكة لها واستغلالها على النحو الأمثل.

وذكرت شركة عمر أفندي أن أعمال التطوير، التي استغرقت شهرين ونصف الشهر بدءا من مارس 2017، شملت تجديد الفرع من الناحية الإنشائية مع تعديل نظم الإضاءة إلى نظام توفير الطاقة، إلى جانب رفع كفاءة التكيف المركزي بالفرع مع تكييف صالة جديدة، وتركيب كاميرات وأجهزة إنذار حديثة وإدخال النظام الآلي، وذلك بتكلفة نحو 1.7 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة أن الفرع يقع على مساحة 2138 متر مربع، حيث تم إعادة تدريب العاملين به وفقا لأحدث نظم البيع والتسويق، إضافة إلى تجهيز الفرع لبيع البضائع ذات الماركات العالمية من السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والملابس.

حضر الافتتاح عدد من قيادات وزارة قطاع الأعمال العام، والمهندس محمود حجازي رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، وعدد من قيادات الشركة القابضة، واللواء أيمن سالم رئيس شركة عمر أفندي.