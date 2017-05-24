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نقيب الصحفيين: تلقينا نسخة من مشروع قانون تنظيم الصحافة
نقابة الصحفيين

نقيب الصحفيين: تلقينا نسخة من مشروع قانون تنظيم الصحافة

2017-05-24 21:36:04

قال نقيب الصحفيين، عبد المحسن سلامة، إنه تلقى نسخة من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام من قبل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب،لافتا أن كافة أعضاء مجلس النقابة حصلوا على نسخة منه لدراسته .

وأشار سلامة ، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المجلس سيعقد اجتماعا الأسبوع المقبل للتشاور بشأن ملاحظات النقابة على مشروع القانون .

من جهة أخرى أوضح سلامة، ، أنه يستهدف من وراء مشروع قانون “الدمغة الصحفية” على الإعلانات ، التأسيس لنقابة مستقلة ماديا إلى حد كبير.

وكان سلامة قد أوضح أن النقابة انتهت تقريبا من إعداد مشروع القانون الذي يهدف إلى فرض الدمغة الصحفية على جميع الإعلانات في الصحف والمواقع الإليكترونية الخاضعة للنقابة، تمهيدا لإرساله لمجلس النواب لإقراره.

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