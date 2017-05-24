واصلت محافظات الجمهورية تنفيذ حملاتها لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باسترداد حق الشعب واستعادة هيبة الدولة والضرب بيد من حديد على كل المخالفين، خلال مهلة حددها الرئيس بنهاية مايو الجاري.

ففي محافظة مطروح، أعلن المحافظ اللواء علاء فتحي أبو زيد أنه تم فسخ 26 عقدا لأراضي خصصت لكبار رجال الأعمال والمشاهير بمصر، بمساحة بلغت 66 مليون متر مكعب لـ26 شركة بقيمة استثمارية 7.7 مليار جنيه، وذلك ضمن حملة محاربة التعديات على أراضي الدولة.

وأضاف المحافظ - في تصريحات اليوم الأربعاء، خلال انعقاد مؤتمر الشباب في مقر المحافظة- أنه تم رد هذه الأموال للمحافظة، وفسخ تعاقد هذه الأراضي مع رجال الأعمال والمشاهير، مشيرا إلى أنه لا صوت يعلو فوق صوت قرار رئيس الجمهورية بإزالة التعديات على أراضي الدولة.

وأوضح أنه لم يتبق في المحافظة سوى 1318 حالة تعد فقط تم إزالة 500 حالة تعد منها حتى الآن، مؤكدا أنه مستمر في الحملات حتى عودة كل شبر من أراضي الدولة لأبناءها.

وفي محافظة الإسماعيلية، صرح اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية بأن الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالإقليم نجحت خلال 7 أيام متواصلة في تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف قطاعات المحافظة حيث تم إزالة التعديات على 14 ألفا و 526 فدانا من أراضي الدولة واسترداد الأراضي المغتصبة ورفع، وإزالة كافة أشكال التعديات عليها.

وقال المحافظ إن إجمالي ما تم استرداده بقطاع مركز القنطرة شرق بأرض سيناء وحدها قد بلغ 13 ألفا و571 فدانا وفي قطاع غرب قناة السويس تم استرداد مساحة 955 فدانا.

وأضاف أنه جاري تقنين الأوضاع لواضعي اليد ويجري العمل في حصر الطلبات المقدمة من المواطنين الجادين الراغبين في تقنين أوضاعهم عبر لجان التثمين للأراضي مع مراعاة الاشتراطات والقوانين الخاصة بتقنين الأوضاع ووفقا للوائح والقرارات الخاصة بلجان المعاينة على الطبيعة و لجان التثمين.

وفي محافظة القليوبية، قال اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية إنه تم استرداد 296 فدانا من أملاك الدولة بجميع مدن ومراكز المحافظة وذلك خلال حملات الإزالة التي بدأت منذ يوم الأربعاء الماضي .

وأضاف المحافظ أنه كلف لجان متخصصة برفع كافة الأراضي المستردة التي تصلح لإقامة مساكن عليها وطرحها عن طريق مديرية الإسكان للبدء في الإنشاء خلال المرحلة المقبلة.. مؤكدا أن المحافظة لديها خطة محكمة وكاملة لإزالة كافة التعديات الموجودة بنطاق المحافظة ويتم العمل على مدار اليوم لتنفيذ الخطة بالتعاون مع قوات الشرطة والجيش والأجهزة الرقابية لاستعادة أراضي وضع اليد وإزالة التعديات على أراضي الدولة.

ومن جانبها، واصلت القوات المسلحة أعمال وضع المتفجرات بموقع البرج السكني الذي سيتم تفجيره وإزالته ببنها خلال ساعات لمخالفته وإنشائه على أرض الري بقرية بطا التابعة لمركز بنها في حرم النيل، وقامت أجهزة القوات المسلحة بالتنسيق مع المحافظة ومجلس المدينة بإزالة حوائط البدروم والأدوار حتى الثالث لوضع الديناميت، وإزالة سلالم المبنى تمهيدا للإزالة بالتفجير.

ومن جانبها، قالت نجوى العشيري رئيس المدينة إن المبنى صادر بشأنه 13 قرار إزالة وبالغ عدد أدواره 13 دورا، ومنها 11 دورا سكنيا وبدروم وأرضي ويقع في حرم نهر النيل وبجوار سكك حديد بنها.. مضيفة أنه تم إخلاء الشقق السكنية دون أي اعتراضات من قاطنيها وذلك تمهيدا لتسليم البرج للقوات المسلحة لإزالته بالمتفجرات خلال الساعات المقبلة.

وفي محافظة البحر الأحمر، شنت الوحدة المحلية لمدينة القصير بجنوب المحافظة برئاسة اللواء يوسف الشاهد رئيس المدينة وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية وقسم شرطة القصير ومجلس المدينة حملة موسعة اليوم الأربعاء لاستعاده أراضي واضعي اليد وإزالة التعديات على أراضى الدولة .

وأسفرت الحملة عن إزالة 26 حالة تعد، ومنها 8 قرارات إزالة بمساحة 1406أمتار، و18 حالة تعد بمساحة 6400 متر ليصبح الإجمالي 7806 مترا حيث تم إزالة التعدي عليها وإعادتها بالكامل بعد رفع مخلفات آثار الإزالة من طوب وأسوار وذلك بمنطقة الجرف ومدخل المدينة الغربي.. مؤكدا أنه لا تراجع عن الحملات لحين الانتهاء من انتزاع كل شيء من أملاك الدولة تم اغتصابه بالمخالفة.

وفي محافظة السويس، شدد المحافظ اللواء أحمد محمد حامد على لجنة استرداد الأراضي بمحافظة السويس والجهات المعنية لإعادة حق الشعب من أراضي أملاك الدولة المباني والزراعية.. مشيرا إلى أهمية الحفاظ على كل شبر أرض يسترد من خلال المرور الدوري على الأراضي التي تم استردادها ومنع أي تعدي عليها في نطاق كل حي .

وحذر المحافظ بأنه سيحاسب مسئولي الأملاك بالأحياء والقطاعات المختلفة في حالة وجود أي حالات تعديات، مؤكدا على إزالة الأشغال فورا وتحويل المتعدي للنيابة العامة.. موضحا أن نسبة المستهدف من إزالة التعديات على أراضي الدولة بالسويس وصلت إلى 75% تقريبا من حجم التعديات التي تزيد عن 12.3 ألف فدان على مستوى الأحياء الخمسة .

وأوضح المحافظ أنه سيتم عقد مؤتمر موسع يحضره القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والرقابية الأسبوع المقبل لعرض نتائج وحصاد لجنة استرداد الأراضي التي بدأت عملها في 16 مايو حيث ينتهي يوم 31 من نفس الشهر تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية بإزالة التعديات على أراضي الدولة وعودة حق الشعب للشعب.

وفي محافظة الأقصر، كثفت أجهزة المحافظة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الجهود للقضاء على التعديات والمخالفات وإزالة الإشغالات على الأراضي المملوكة للدولة حيث انطلقت الحملات بمشاركة المحافظ محمد بدر، والقيادات التنفيذية والأمنية في مختلف أنحاء المحافظة، وتمت إزالة تعديات على أراضي مملوكة للدولة في مدن إسنا وأرمنت والطود والقرنة والبياضية .

ونجحت جهود المشاركين في الحملات في تنفيذ أكثر من 564 قرار إزالة بإجمالي مساحة 9079.33 فدان في أرجاء متفرقة من أنحاء المحافظة منها منطقة هضبة الطود وطريق إسنا الصحراوي الغربي وتعديات بعدة مناطق في مدن القرنة والبياضية .

واستطاعت أجهزة المحافظة خلال حملاتها المكبرة أن تسترد آلاف الأفدنة المتعدى عليها في مختلف المناطق دون تفرقة أو تمييز بين الأفراد الذين أبدوا تعاونهم مع الحملات واستعدادهم لتقنين أوضاع بعضهم ممن يحق لهم تقنين الأوضاع حيث أعلن المحافظ عن تلقي عده طلبات تقنين الأوضاع لأراضي ملك الدولة مقام عليها زراعات.

وفي محافظة المنيا، صرح المحافظ عصام البديوى بأن إجمالي عدد حالات الإزالة التي تمت على أرض أملاك الدولة حتى أمس بلغ 1359 حالة على مساحة 11 ألفا و647 فدانا ، كما بلغت المساحات التي تم التقدم بطلبات لتقنين أوضاعها 20 ألفا و186 فدانا، وبذلك يصبح إجمالي عدد الحالات التي تمت إزالتها على مستوى المحافظة بداية من 17 مايو وحتى الآن 7466 حالة على مساحة 279 ألفا و255 فدانا، فيما يصل إجمالى مساحات الأراضي التي تم التقدم بطلبات تقنينها إلى 213 ألفا و115 فدانا .

ففي مركز أبوقرقاص تم استرداد 650 فدانا وجاري تقنين أوضاع عدد 202 فدان، كما تم إزالة عدد 21 حالة تعد على أرض أملاك الدولة على الطريق الصحراوي الشرقي بمساحة 3562 مترا مباني بما يوازي 852 فدانا .

وفي مركز ومدينة بني مزار، قامت الوحدة المحلية بإزالة عدد 33 حالة تعد بالبناء على أرض أملاك الدولة بقرية البهنسا، كما تم أخذ تعهد على المواطنين المزارعين بعدد 30 حالة بمساحة 650 فدانا .

وفي مركز ومدينة ملوي، قامت الوحدة المحلية بإزالة 255 حالة تعد على أرض أملاك دولة منها 110 حالة إصلاح زراعي على مساحة 3 أفدنة، و9 قراريط ، وعدد 103 حالات مباني بالبلوك الحجري عبارة عن أسوار وحجرات على مساحة 17838 مترا مربعا، وعدد 12 حالة مباني وأسوار على مساحة 2706 أمتار مربعة، وعدد 30 حالة تعد على ارض أملاك دولة بقريتي الأشمونين والحرية على مساحة 9801 مترا مربعا.

وفي الوادي الجديد قاد المحافظ اللواء محمد الزملوط حملة موسعة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بـطريق الخارجة أسيوط وذلك بالتنسيق مع القيادات الأمنية والقوات المسلحة والأجهزة الرقابية وجميع الأجهزه التنفيذية بالمحافظة وتمكنت الحملة من إزالة بعض تعديات المباني المخالفة بمنطقة النقب.

وأسفرت حملات إزالة التعديات بنطاق المحافظة حتى اليوم عن إزالة عدد 184 حالة تعدى على أراض زراعية متناثرة ومبان غير مستغلة بواقع 8288 فدانا و11013 مترا مربعا مبان.

وشدد المحافظ، على أهمية الحفاظ على الأراضي التي يتم استردادها، واتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية للحفاظ عليها تمهيدا لاستغلالها بالشكل الأمثل الذي يسهم في دفع عجلة التنمية بالمحافظة ويوفر فرص عمل للشباب، مؤكدا استمرار تلك الحملات وإزالة كافة التعديات والمتابعة الدورية واليومية والتصدي للتعديات على أراضي الدولة مع اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين.

وفي الشرقية واصلت الأجهزة التنفيذية والأمنية بالتنسيق مع القوات المسلحة حملاتها المكبرة لاسترداد الأراضي المملوكة للدولة التي تم اغتصابها بإشراف اللواءين خالد سعيد محافظ الشرقية ورضا طبلية مدير الآمن.. حيث نجحت تلك الحملات التي شاركت فيها قوات الأمن المركزي في إزالة 24 حالة تعد على مساحة 7 أفدنة و6 قراريط تابعة لهيئتي الآثار والسكة الحديد.. وبذلك يصل إجمالي ما تم إزالتة على مدار السبعة أيام الماضية 473 حالة تعد على مساحة 5110 أفدنة و6 قراريط من أراضي أملاك الدولة .. وأكد المحافظ أنه تم تشكيل غرفة عمليات برئاسته لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على مدا اليوم طبقا للجدول الزمني المحدد لاسترداد أراضي أملاك الدولة بالمراكز والمدن والقرى.

وقال المحافظ اللواء خالد سعيد إنه لا تراجع عن استرداد حق الشعب والحفاظ على المال العام موضحا أنه تم تشكيل غرفة عمليات برئاسته لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة طبقا للجدول الزمني المحدد لاسترداد أراضي أملاك الدولة المغتصبة بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وفي بني سويف واصل المحافظ المهندس شريف حبيب إشرافه المباشر على حملات إزالات التعديات على أراضي الدولة والتي تتواصل بكافة مراكز ومدن المحافظة لاسترداد أراضي الدولة وذلك في إطار تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي باستعادة أراضي الدولة المتعدى عليها وتطبيق القانون.

وأثناء جولته اليوم تفقد المحافظ “برفقة اللواء عادل تونسي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف والمقدم عمرو على نائب المستشار العسكري للمحافظة واللواء خلف حسين مدير البحث الجنائي “بعض أراضي الدولة المتعدى عليها بوضع اليد التي تقع بدائرة مركز و مدينة سمسطا.

ووجه المحافظ بحصر وتحديد المساحات المنزرعة بزراعات جادة بهذه الأراضي على أن يتوجه أصحاب هذه الزراعات (واضعي اليد) على الفور إلى ديوان عام المحافظة لدراسة أوراقهم ووضعهم القانوني وتحديد آليات وإجراءات التقنين القانوني لحالاتهم، مشددا على مسؤولي الأملاك بإعداد تقرير مفصل وفني مدعم بالصور عن هذه المساحات من أراضي الدولة وتوصيف وضعها من كل النواحي للمساعدة على اتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة.

وأمر المحافظ بإزالة كافة صور ومظاهر التعدي التي تقع على هذه المساحات من أراضي الدولة مثل الأسوار والمباني المتفرقة والبوابات المستخدمة لاحتجاز قطعة بعينها دون مظاهر للجدية، موجها بعدم إزالة غرف العمال والحراسة أو المعدات خاصة بالمناطق التي تتضح جدية واضعي اليد عليها من خلال الزراعات الجادة والمشروعات القائمة وغيرها.

يذكر أن حملات الإزالة في الفترة الماضية التي تم تنفيذها ضمن البرنامج الزمني المعد مسبقا أسفرت عن استعادة أكثر من 35 ألف فدان وهو يعد تأكيدا لهيبة الدولة وتطبيق القانون وتنوعت التعديات التي تم إزالتها في صورة مباني تحت الإنشاء ومباني غير مسكونة وأسوار وزراعات متناثرة وجافة وغير جادة وشبكات ري متهالكة وتشوينات واستراحات مهجورة وغيرها من أشكال التعديات على كافة أراضي الدولة.

وفي الفيوم نجحت الحملات المشتركة التي شاركت فيها القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الرقابية والوحدات المحلية بمحافظة الفيوم في إزالة 737 حالة على مساحة 12126 فدانا و12 قيراطا من الأراضي وإزالة 2031 حالة مباني على مساحة 537389 مترا مربعا وذلك منذ بداية الحملة يوم الجمعة الماضي وحتى أمس تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإزالة التعديات واسترداد أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها.

وأكد المحافظ الدكتور جمال سامي في الاجتماع الموسع الذي عقده مع رؤساء القطاعات التنفيذية المعنية ورؤساء المراكز وعدد من رؤساء القرى أنه يتم في هذه الحملات استخدام أجهزة حديثة تكشف محاولات الغش والتدليس التي يحاول البعض القيام بها بالإيحاء بزراعة الأرض التي تعدي عليها بغرس جذوع أشجار وثبتها في الأرض حديثا كما يمكن لهذه الأجهزة التعرف على وجود آثار من عدمه على عمق يصل إلى 35 مترا، كما أكد أنه تم استرداد مساحات من الأراضي التي تخضع لولاية وزارات وهيئات أخرى ولم تكن تعلم عنها شيئا، وطالب المحافظ بضرورة حصر أملاك الدولة بدقة وإزالة التعديات الواقعة عليها بكل حسم لإرساء سيادة الدولة وتنفيذ القانون.

وشدد محافظ الفيوم على ضرورة إعداد بيانات تفصيلية يومية بما يتم إزالته من تعديات وتحديد المساحات المستردة بشكل دقيق، وقام بمراجعة بيانات حصر أملاك الدولة المقدمة من كل جهة على حدة، وأكد أن حملات الإزالة مستمرة لحين استرداد أملاك الدولة كاملة في التوقيت المحدد وأنه لا تهاون مع أي معتدي والضرب بيد من حديد على أيدى المتعدين وأنه أحد فوق القانون.

كانت أجهزة المحافظة قامت يوم أمس بإزالة 48 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 600 فدان، وإزالة 251 حالة تعد بالبناء على مساحة 34016 مترا مربعا موزعة على مراكز الفيوم المختلفة، كما تم إزالة 39 حالة تعد في ولاية الآثار والإصلاح الزراعي على مساحة 38 فدانا و9 قراريط ، وإزالة 105 حالات بمساحة 6987 مترا مربعا في ولاية الأوقاف والري والآثار.