غادر مستشار النمسا كريستيان كيرن القاهرة اليوم الأربعاء، بعد زيارة لمصر استقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي وعقدا جلسة مباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين تلتها مؤتمرا صحفيا.

كما التقى مستشار النمسا بأمين الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وتناول اللقاء تطورات الأوضاع الأخيرة في سوريا وليبيا واليمن، والقضية الفلسطينية، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون بين الجامعة والاتحاد الأوربي.