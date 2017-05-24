أشادت لجنة رئاسة مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والإستثمارية، اليوم الأربعاء، بجودة وتكثيف الجهود الذاتية بمحافظة مطروح لإزالة كافة المعوقات كمشروعات تطوير الصرف الصحي ومياه الشرب ومحطات تحلية مياه البحر والمستشفيات والمدارس وغيرها، حيث تبين للجنة مدى دعم المحافظة لتلك المشروعات والدفع بها مع تعاون الجهات التنفيذية والشعبية للمساهمة في الإسراع بتنفيذها ومتابعة أسباب أي تقصير فى المشروعات.

جاء ذلك في بيان للمحافظة اليوم الاربعاء خلال لقاء اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، مع أعضاء اللجنة خلال متابعتهم اليومين الماضيين للمشروعات الخدمية بمدن مطروح وبجهود تنفيذ تلك المشروعات، ومخاطبة الوزارات المعنية مع الاعتماد على الجهود الذاتية فى استكمالها وتطويرها كقطاعات الكهرباء ودعم مشروعاتها فى مدن السلوم وبرانى والنجيلة ومرسى مطروح وسيوة، فى إطار جولاتها بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضحت لجنة رئاسة الوزراء ، أنه سيتم التعاون مع المحافظة في عرض آخر موقف للمشروعات والمعوقات الموجودة وبحث حلها مع الجهات و الوزارات المعنية قبل ردها إلى مجلس الوزراء ، خاصة وأن معظم المشروعات عائقها التمويل خاصة المتعلقة باعتمادات مركزية من الوزارات مع تأخر الشركات المنفذة لها لأسباب فنية ومادية ،وتأكيد أن الطرح المركزي لا يتناسب مع مايتم على أرض الواقع بالمحافظة و اتساع حجم المشروعات التنموية والاستثمارية بها .

كما أشارت اللجنة إلى أن من ضمن المشروعات المتأخرة لأسباب مركزية بالإضافة إلى ضعف التخطيط منها إغلاق ثلاثة مستشفيات فى مدن غرب مطروح فى وقت واحد ، مع بطئ التنفيذ خاصة بمستشفى برانى مع العجز فى القوى البشرية والأطباء مما يزيد معاناة المواطنين مع عدم توفير بديل .

وأوضحت اللجنة أنه تم الاعتماد ذاتيا والتنسيق بين محافظ مطروح والمستشفيات العسكرية لتوفير الكشف والعلاج للمواطنين ، بينما تم الإشادة بمعدل تنفيذ مستشفي السلوم بسرعة وجودة عالية ،كذلك تأخر توصيل مياه محطتى تحلية مياه البحر بالرميلة بالخزانات الرئيسية، مع مخاطبة وزارة الإسكان بسرعة توفير الإعتمادات خاصة مع استقبال المحافظة لأكثر من 6 ملايين مصطاف خلال موسم الصيف السياحى ،كذلك تأخير الشركة المنفذة لمحطة تحلية مياه برانى .