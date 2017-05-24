

انتهت الإدارة العامة للمرور، مساء اليوم الأربعاء، من إعادة فتح الطريق الدائري أعلى منطقة أثر النبي بعدما تجمهر 200 شخص، اعتراضا على إزالة الأجهزة الأمنية بالقاهرة عششهم ومنازلهم المقامة على أراضي الدولة.

وكانت غرفة عمليات المرور رصدت توقف الحركة المرورية أعلى الطريق الدائري، وتجمهر 200 شخص وقيامهم بقطع الطريق، وعلى الفور أمر اللواء عادل زكي مساعد وزير الداخلية للمرور بانتقال الخدمات الأمنية والقيادات الإدارية وتوجيه النصح والإرشاد لهم، وإعادة فتح الطريق، وتم إعادة فتح الطريق وسحب الكثافات المرورية وإعادتها إلى طبيعتها.