أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي ، أنه سيتم العمل بشكل متكامل على منطقة “أهالينا”، من خلال وضع الأسر تحت مظلة التأمينات الاجتماعية ، موضحة : ” نخصص 5% من الوحدات السكنية لذوي الإعاقة، وتسكينهم بالدور الأرضي للتسهيل عليهم “.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي،خلال وضع حجر أساس منطقة “أهالينا” اليوم مع وزير التنمية المحلية و محافظ القاهرة و رئيس البنك الأهلي ونائب وزير الاسكان د. أحمد درويش ، أنه لا بد من تدخُّل نفسي واجتماعي مع الأهالي لتحقيق الأهداف الاجتماعية المنشودة.

يذكر أن منطقة ” أهالينا” تضم 1064 وحدة سكنية ضمن ٢٥عمارة في إطار تنفيذ مشروعات لتطوير المناطق العشوائية، وتوفير سبل الحياة الكريمة لقاطنيها ورفع المستوى المعيشي لهم، وتشارك وزارة التضامن بالأبحاث الاجتماعية للأسر المستهدفة وتشمل التوعية من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي كما تفحص الوزارة احتياج الأسر للتدريب والتأهيل والتشغيل و احتياجات المرأة المعيلة.

وقد أشادت غادة والي بتكامل الأدوار بين مختلف الجهات وبدور القوات المسلحة في التنفيذ بكفاءة و دور رجال الأعمال من خلال تمويل المشروع بأكثر من ٢٥٠ مليون جنيه .

و سيساهم كل من بنك ناصر التابع لوزارة التضامن ومؤسسات المجتمع المدني في التنمية الاجتماعية.