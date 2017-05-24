الشوط الأول.. بول بوجبا يتقدم لليونايتد على أياكس في نهائي اليوروباليج

أنهى فريق مانشستر يونايتد الشوط الأول متقدما على أياكس أمستردام بهدف دون رد في لقاء نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم “يوروباليج” في المباراة المقامة على ملعب فريندز أرينا بالعاصمة السويدية ستوكهولم.

جاء الهدف عن طريق بول بوجبا في الدقيقة 18 من تسديدة قوية من خارج حدود الـ 18 اصطدمت بدفاع أياكس وتغالط الحارس أونانا أوندري لتسكن الشباك.

هذا الهدف يقرب اليونايتد من حصد لقب اليوروباليج لأول مرة في تاريخه