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الشوط الأول.. بول بوجبا يتقدم لليونايتد على أياكس في نهائي اليوروباليج
مانشستر يونايتد - اياكس

الشوط الأول.. بول بوجبا يتقدم لليونايتد على أياكس في نهائي اليوروباليج

2017-05-24 21:31:13
محيط - أحمد عبد الخالق

أنهى فريق مانشستر يونايتد الشوط الأول متقدما على أياكس أمستردام بهدف دون رد في لقاء نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم “يوروباليج” في المباراة المقامة على ملعب فريندز أرينا بالعاصمة السويدية ستوكهولم.

جاء الهدف عن طريق بول بوجبا في الدقيقة 18 من تسديدة قوية من خارج حدود الـ 18 اصطدمت بدفاع أياكس وتغالط الحارس أونانا أوندري لتسكن الشباك.

هذا الهدف يقرب اليونايتد من حصد لقب اليوروباليج لأول مرة في تاريخه

مانشستر يونايتد - اياكس

مانشستر يونايتد - اياكس

مانشستر يونايتد - اياكس

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